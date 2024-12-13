«Надо больше рожать»: в Японии введут четырехдневную рабочую неделю

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В Японии введут четырехдневную рабочую неделю в 2025 году

Фото, видео: 5-tv.ru

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Таким образом власти страны хотят решить проблему демографии.

Меньше работать и больше рожать — под таким девизом со следующего года в Японии вводят четырехдневную рабочую неделю. Вопросами демографии власти озаботились из-за неутешительной статистики.

В стране сейчас самое старое население в мире, численность его стремительно падает, а молодые японки не горят желанием стать мамой. В этом году, к примеру, в стране родилось рекордно мало детей — всего 350 тысяч.

Все это результат больших нагрузок и стресса на работе, считают эксперты. Поэтому в Японии планируют сократить не только рабочую неделю, но и рабочий день. Сотрудникам с детьми будет разрешено уходить с работы на два часа раньше, чтобы больше времени уделять своей семье.

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