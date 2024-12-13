Болельщики «Реал Сосьедад» развернули флаг ДНР на матче с киевским «Динамо»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 52 0

Фанаты испанского клуба подняли его во время празднования первого гола их команды в ворота соперника.

Болельщики «Реал Сосьедад» развернули флаг ДНР на матче с киевским «Динамо»

Фото: Reuters/Винсент Уэст

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Болельщики испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» принесли на матч против киевского «Динамо» флаг Донецкой Народной Республики (ДНР). Игра прошла в рамках Лиги Европы в городе Сан-Себастьян 12 декабря.

На флаг, развернутый на трибунах испанских болельщиков, пожаловался украинский журналист в своем Telegram-канале, видео завирусилось в сети. Теперь украинские активисты требуют УЕФА разобраться в случившемся.

Флаг ДНР фанаты «Реал Сосьедад» показывали во время каждого забитого гола их команды в ворота киевлян. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды.

Стоит отметить, что за «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян. Однако этот матч ему пришлось пропустить из-за травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинских футболистов команды «Полтава» забрали в ТЦК перед матчем. Военкомы остановили автобус со спортсменами прямо по пути на игру.

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