Песков: Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 97 0

При этом утром премьер-министр Армении сообщил, что вылетел в Москву.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу, которая, конечно, носит неформальный характер, но в то же время там будет и СНГ, и ЕврАзЭС. Повестка дня достаточно содержательная», — прокомментировал ситуацию спикер Кремля.

Песков отметил, что отдельной встречи президента России Владимира Путина и Пашиняна сегодня не планируется. 

Утром 13 декабря Пашинян в своем личном блоге сообщил, что вылетел в Москву. Позже эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства республика, уточнив, что премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

При этом неформальный саммит СНГ, о котором говорил Песков, состоится в Санкт-Петербурге 25–26 декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян рассказал победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о нынешнем состоянии отношений Армении и Штатами.

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