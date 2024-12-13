Песков: Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу, которая, конечно, носит неформальный характер, но в то же время там будет и СНГ, и ЕврАзЭС. Повестка дня достаточно содержательная», — прокомментировал ситуацию спикер Кремля.

Песков отметил, что отдельной встречи президента России Владимира Путина и Пашиняна сегодня не планируется.

Утром 13 декабря Пашинян в своем личном блоге сообщил, что вылетел в Москву. Позже эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства республика, уточнив, что премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

При этом неформальный саммит СНГ, о котором говорил Песков, состоится в Санкт-Петербурге 25–26 декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян рассказал победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о нынешнем состоянии отношений Армении и Штатами.