После развода Тимма пришел вместо Седоковой на утренник ее сына

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Несколько дней назад певица официально развелась с Янисом Тимма.

Янис Тимма пришел вместо Седоковой на утренник ее сына

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Баскетболист Янис Тимма пришел на утренник к сыну певицы Анны Седоковой после того, как в суде пару официально развели. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Знаменитости развелись несколько дней назад после пяти лет брака. Экс-супруги продолжают общаться и иногда вместе появляются на мероприятиях. Кроме того, Янис не планирует прекращать общение с пасынком Гектором.

В социальных сетях баскетболист показал кадры с утренника, на которых мальчик играет в спектакле. По всей видимости, спортсмен пришел на праздник вместо Седоковой, так как в своем блоге никаких видео с наследником она не публиковала.

К слову, когда пара заключила Брак, Гектору было всего два года, поэтому Янис фактически заменил ему отца. Он уделял много внимания ребенку и неоднократно показывал в личном блоге, как они проводят вместе время.

О разводе Седоковой и Тимма стало известно 9 декабря. В последнее время пара часто ругалась, причем в публичном пространстве. Супруги прожили вместе четыре года.

Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Почвой для таких предположений стала поездка Седоковой к Тимме на лигу MEDIA BASKET. Многие заметили теплые взаимоотношения между Анной и Янисом. Баскетболист нежно обнимал певицу и носил ее сына на руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Родригез рассказал об отношениях с Кабак.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
103.95
0.68 110.48
1.92
Время исполнения желаний: ведический гороскоп для Девы на новый 2025 год

Последние новости

19:28
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
19:12
В США спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
19:01
В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
18:59
Гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
18:50
Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области Янина за присвоение средств
18:46
В России детям с ожирением могут разрешить операции на желудке

Сейчас читают

«Было +35, лето, московский двор»: Андрей Рожков про съемки фильма «Елки 11»
«Наелся» в детстве»: Дима Билан о желании завести домашнее хозяйство
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год