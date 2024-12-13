Народного артиста РФ Бориса Щербакова перевели в реанимацию

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 116 0

В начале декабря актера госпитализировали.

Народного артиста РФ Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Народного артиста РФ Бориса Щербакова перевели в реанимацию после операции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что состояние артиста остается прежним — средней степени тяжести. Однако у врачей есть вопросы к показателям крови пациента.

По информации источника, есть риск возникновения отека мозга с учетом того, что что ранее у актера была проникающая травма головы. Ожидается, что в ближайшее время Щербакова переведут в отделение терапии.

В начале декабря 5-tv.ru писал, что Щербакова экстренно госпитализировали, он находился в состоянии средней степени тяжести.

В сентябре этого года артист также попал в больницу. Тогда у него диагностировали нестабильную стенокардию. К счастью, все закончилось благополучно, и актера отправили домой на восстановление.

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