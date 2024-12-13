Джанго исполнил песню «А река течет» из трибьют-альбома «Любэ»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 44 0

Солист группы Николай Расторгуев поблагодарил певца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В альбом-трибьют «Любэ». 35. Все опять начинается…» вошла песня «А река течет» в исполнении певца Джанго (настоящее имя — Алексей Поддубный).

По словам Джанго, песню «А река течет» впервые ему показал его сын, которому очень понравились «строки про оладушки, бабушку».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

«Лирические песни „Любэ“ отличаются от композиций других авторов и исполнителей тем, что там поется о любви, о чувствах к своей Родине, земле, своим родным. В песне „А река течет“ все максимально гармонично», — отметил исполнитель.

Композитор Игорь Матвиенко также оценил эту песню.

«Родина в наших песнях — это что-то очень личное. И в большой степени ностальгическое <…> В песне «А река течет» именно она — наша «тихая Родина», — рассказал он.

Группа «Любэ» стала классикой современной российской музыки и остается одной из самых любимых слушателями на протяжение 35 лет своего существования. Солист коллектива Николай Расторгуев поблагодарил артиста. 

«Спасибо Джанго за то, что он принял участие в трибьюте. И если, по мнению наших и его поклонников, он спел ее замечательно, то честь ему и хвала. Мне и самому интересно, как будут звучать песни „Любэ“ в исполнении других артистов», — поделился солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первую композицию, которая вышла в рамках трибьют-альбома «Любэ», перевел рок-музыкант Гарик Сукачёв. Музыкант поделился, что отлично помнит первые песни «Любэ» и знаком с Расторгуевым больше 40 лет.

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