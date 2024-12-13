Минюст объявил иноагентами трех художников

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Минюст внес в реестр иноагентов художников Осмоловского*, Марголис* и Ступина*

Художники Осмоловский*, Марголис* и Ступин* признаны иноагентами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Деятелей культуры уличили в распространении фейков о российских властях и армии.

Художники Анатолий Осмоловский*, Екатерина Марголис* и Алеша Ступин* (Игорь Поночевный) внесены в реестр иноагентов Минюста РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Марголис распространяла фейки о решениях и политике российских властей РФ, а также недостоверную информацию о российских военных. Также она выступала против спецоперации и участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Осмоловский также уличен в создании и распространении материалов иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации.

Также сообщается об исключении из реестра журналиста Алексея Горпинченко в связи с утратой признаков иноагента и ассоциации «Правозащитная группа „Гражданин. Армия. Право“» в связи с ликвидацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову** по статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом стала видеозапись, на которой она публично выразила поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Трояновой может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан иноагентом, внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
103.95
0.68 110.48
1.92
Время исполнения желаний: ведический гороскоп для Девы на новый 2025 год

Последние новости

19:28
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
19:12
В США спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
19:01
В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
18:59
Гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
18:50
Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области Янина за присвоение средств
18:46
В России детям с ожирением могут разрешить операции на желудке

Сейчас читают

«Было +35, лето, московский двор»: Андрей Рожков про съемки фильма «Елки 11»
«Наелся» в детстве»: Дима Билан о желании завести домашнее хозяйство
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год