Минюст объявил иноагентами трех художников

Деятелей культуры уличили в распространении фейков о российских властях и армии.

Художники Анатолий Осмоловский*, Екатерина Марголис* и Алеша Ступин* (Игорь Поночевный) внесены в реестр иноагентов Минюста РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Марголис распространяла фейки о решениях и политике российских властей РФ, а также недостоверную информацию о российских военных. Также она выступала против спецоперации и участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Осмоловский также уличен в создании и распространении материалов иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации.

Также сообщается об исключении из реестра журналиста Алексея Горпинченко в связи с утратой признаков иноагента и ассоциации «Правозащитная группа „Гражданин. Армия. Право“» в связи с ликвидацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову** по статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом стала видеозапись, на которой она публично выразила поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Трояновой может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан иноагентом, внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.