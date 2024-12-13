Евросоюз утвердит 15-й пакет санкций против России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 41 0

РИА Новости: главы МИД стран ЕС утвердят 15-й пакет санкций против РФ 16 декабря

Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против России

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Предположительно, в него войдут новые ограничения деятельности морских судов третьих стран, которые помогают РФ.

Главы МИД стран Евросоюза утвердят 15-й пакет антироссийских санкций 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

«Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции», — подчеркнул собеседник.

Известно, что новые ограничения затрагивают деятельность морских судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

В среду, 11 декабря, послы государств Евросоюза уже согласовали 15-й пакет санкций против России. В венгерском представительстве Совета ЕС сообщили, что цель ограничений — внести в санкционный список больше лиц и организаций, которые «косвенно способствуют военному и технологическому совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».

Ранее 5-tv.ru передавал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова. Он заявил, что Запад уже помешался на антироссийских санкциях, поскольку все иные попытки утвердить мировое влияние перестали работать.

При этом Рябков отметил, что антироссийские санкции дают Западу совсем не тот эффект, на который он рассчитывал. 

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