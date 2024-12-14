«От огня невозможно укрыться»: «Ростех» рассказал о «Солнцепеке»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 37 0

ТОС «Солнцепек» способен поразить практически любую цель

«От огня невозможно укрыться»: какое оружие в России самое смертоносное

Фото: Герасимов Павел/ТАСС

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После применения данного расчета вероятность выжить равна почти нулю.

«Солнцепек» — один из самых грозных видов оружия, разработанных российскими учеными. Для тяжелой огнеметной системы (ТОС) практически нет невозможных для поражения целей. После применения такой системы вероятность встретить противника практически равна нулю.

«От огня этой системы невозможно укрыться. Если от осколочно-фугасных снарядов есть шанс спастись в окопе, ДОТе или подвале здания, то для ТОС это не препятствие. Поражающий эффект термобарических боеприпасов — всепроникающий», — рассказывает госкорпорация «Ростех».

Благодаря особой конструкции специальные снаряды срабатывают одновременно, после чего они синхронно подрываются. Ударная волна от такого типа оружия является долгоиграющей и расходится намного дальше по сравнению с аналогичными системами. Благодаря этому она может проникать в любые плоскости и выжигать абсолютно все.

Существует и аналог «Солнцепека» — «Тосочка». Это усовершенствованный вариант сжигающего оружия; он более мобильный и автоматизированный, также может забрасывать снаряды намного дальше.

Ликвидировать данную систему у врага практически нет шансов. Это связано с хорошей защищенностью системы и быстрым срабатыванием ТОС.  

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчеты «Солнцепеков» разгромили опорный пункт ВСУ.  

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