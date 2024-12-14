Сбивайте их: Трамп паникует из-за загадочных беспилотников над США

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 112 0

Дональд Трамп призвал граждан США сбивать все загадочные беспилотники

Сбивайте их! : Трамп паникует из-за загадочных НЛО над США

Фото: Blondet Eliot/ABACA/ТАСС

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За последний месяц над территорией США было замечено 11 странных объектов.

Пока что не вступивший в официальное президентство Дональд Трамп предложил жителям Штатов ликвидировать периодически пролетающие беспилотники неизвестного происхождения. Сообщение с призывом к действиям он опубликовал в личной социальной сети Truth Social.

«Может ли такое происходить при неведении нашего правительства? Я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — пишет политик.

Таинственные объекты периодически появляются над разными городами США начиная с 13 ноября. В штате Нью-Джерси ввели запрет на использование дронов, так как ранее там было зафиксировано скопление неизвестных. Они были размером с внедорожник.

Как сообщают эксперты, эти беспилотники не представляют никакой опасности. Некоторые полагают, что военные структуры Америки проводят военные учения и это их аппараты. Всего на данный момент было замечено 11 летательных аппаратов. Также они были замечены над Нью-Йорком.

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