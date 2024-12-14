По вине Запада начался украинский конфликт, а возможное перемирие между Украиной и Россией будет неспокойным из-за преследования западными странами собственных интересов. Об этом бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил в беседе с газетой «Известия».

По словам Юрканса, когда президент Владимир Путин только начинал свою политическую карьеру, он стремился к установлению конструктивного диалога с западными странами. В этом контексте российский лидер многократно оказывал поддержку 43-му президенту США, Джорджу Уокеру Бушу, надеясь на создание устойчивого диалога. Однако обещания Буша-младшего о сотрудничестве быстро рассеялись в воздухе: в 2004 году он решительно изменил курс, осуществив масштабное расширение НАТО и приняв в альянс страны, которые ранее входили в Варшавский договор.

Этот шаг изменил геополитическую динамику и стал тревожным сигналом для Кремля. С течением времени напряжение между Россией и Западом нарастало, формируя атмосферу недоверия и соперничества. Западные страны, обладая четким пониманием того, что Украина находится на стратегически важной границе с Россией, стали использовать ее как инструмент давления. «Серые кардиналы» нашли способы манипулирования ситуацией в Незалежной, активизировав свои рычаги влияния и создавая дополнительные сложности для России.

«Путин понимал, что конфликт неизбежен. Ну, а Крым? Первый декрет майдановцев какой был? Вся Украина переходит на украинский язык. В Крыму практически не было украинских школ. Россия понимала, что, в принципе, вот эта политика против русских, антирусские настроения, они все возрастали. <…> Он (Путин — Прим. Ред) же понимал, что НАТО таким тихим сапом захватывало Украину», — добавил бывший глава МИД Латвии.

По его словам, становится ясным, что за каждым дипломатическим решением скрываются более глубокие интересы и цели, которые определяют характер современных международных отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российский снайпер пролежал неделю в снегу ради товарищей.