В Третьяковскую галерею вернули картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

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Легендарное полотно полностью восстановили после выходки вандала в 2018 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Возвращение легенды: в Третьяковской галерее снова можно увидеть шедевр Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

Восстановленное полотно после выходки вандала снова в постоянной экспозиции. И теперь у него — суперзащита. Для картины изготовили климатическую антивандальную капсулу. Посетители также узнают о нюансах реставрации.

Картина серьезно пострадала в 2018-м. И все это время над ней кропотливо работали специалисты. Им удалось не просто восполнить нанесенный ущерб, но и открыть подлинные цвета, утраченные со временем.

Кстати, «Иван Грозный и сын его Иван» подвергались нападению дважды. Первый случай был в 1913-м.

Для широкой публики выставка «Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение» будет доступна с 17 декабря.

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