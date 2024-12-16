Путин сообщил о повышении штатной численности ВС РФ до 1,5 млн военных

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 25 0

В рамках расширения возможностей нашей армии были созданы Ленинградский и Московский военные округа.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России увеличена до 1,5 миллиона человек, заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Глава государства отметил, что серьезное внимание уделяется наращиванию боевого состава ВС РФ, а также их возможностей. Так, в рамках этих задач были сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений.

«Ускоренными темпами идет переоснащение армии на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. При этом мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия», — указал Путин.

Глава государства также подчеркнул важность продолжения работы над укреплением Вооруженных сил и флота, а также достижения целей спецоперации. Он отметил, что Россия должна быть готова к возможным угрозам безопасности страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО.

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