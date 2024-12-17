«Не предназначены для моря»: что стало причиной ЧП в Керченском проливе

Следствие выяснит, почему капитан принял решение идти через пролив во время шторма.

В четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Однако мазутных пятен на поверхности воды нет. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Только что завершился облет места ЧП.

Сейчас Морская спасательная служба готовит водолазов, которые обследуют останки судов и дадут свое заключение. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Вот она сила стихии — волнами танкер практически выбросило на берег. Корпус судна поврежден его дальнейшая судьба танкера решится после обследования специалистами.

Почти сутки моряки находились на своем судне фактически как в ловушке. Волны повредили корпус, танкер лег в дрейф и сел на мель всего в нескольких десятках метрах от берега возле порта Тамани. Однако этому экипажу повезло гораздо больше, чем команде танкера «Волгонефть-212».

В семибалльный шторм команду спасали при помощи вертолетов МЧС. Один из моряков погиб, остальных доставили в больницу Анапы. Двое пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии. Остальные делятся впечатлениями от спасения. Помощь пришла в тот момент, когда держаться сил уже не было.

«Несколько было попыток подойти к корме, на которой мы спасались она накренилась. Начали вытягивать спасательный плот. В этот момент прилетел вертолет. Промокли, грязные. Слава Богу, что живы», — рассказал матрос Александр Марченко.

Почему капитан принял решение идти через пролив во время шторма — это отдельный вопрос. Однако ЧП с двойным крушением вскрыло и другой неприятный факт. Во-первых, оба корабля имели возраст более полувека и изначально создавались как речные танкеры.

Однако с развалом Советского Союза их решили переделать под стандарт «река-море». Длинный корпус значительно укоротили, фактически сварив нос с кормой. Именно эти сварные швы и стали самым слабым местом во время слишком сильного удара волны.

Второй момент — это волны. По словам экспертов, в открытом море и в проливах они ведут себя совершенно по-разному. Звучит абсурдно, но за много километров от берега вода менее опасна для судна, чем в том же Керченском проливе.

«Это те суда, которые могут работать на реке, но в море они могут выходить только в хорошую погоду и для прибрежного плавания. На мой взгляд, условия плавания не соответствовали их классу», — рассказал первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Как только позволит погода, водолазы приступят к обследованию судна. Важно не допустить разлива более четырех тысяч тонн мазута которые находятся внутри танкера.

Районы крушения судов облетают на вертолетах. Как заявили в Минприроды, будет организовано патрулирование не только водной глади, но и береговой линии.

«Пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря. Из-за температурных режимов мазут остается на дне. Сейчас наши коллеги из Морспасслужбы готовят водолазов, которые обследуют останки судов и дадут свое заключение. Сейчас завершается облет, пока по результатам облета никаких пятен не обнаружено», — заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации ликвидации последствий ЧП, которую возглавил Виталий Савельев. Следственный комитет по факту крушения судов возбудил два уголовных дела.