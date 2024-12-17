Олафа Шольца назвали самым плохим канцлером за всю историю Германии. Бундестаг накануне вынес приговор правящей коалиции и проголосовал за вотум недоверия правительству. Развалившийся кабинет министров привел страну не только к политическому, но также экономическому и социальному кризису.

Уже назначена дата внеочередных парламентских выборов. Они пройдут 23 февраля. О том, как может измениться немецкая политика, узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Доверие утрачено, теперь — официально. Самый мрачный для Олафа Шольца день завершился унизительной церемонией в президентском дворце Штайнмайера.

Последнее, в чем остается расписаться — буквально собственном бессилии оставаться и дальше у руля страны.

До этого голосование в Бундестаге: парламент выносит свой политический приговор правительству под бурные овации, высмеивая виновников этого долгожданного, в самом деле — торжества демократии.

«Таким образом, мы подошли к концу сегодняшней повестки, как и правящая коалиция», — отметила председатель Бундестага Бербель Бас.

Все началось с отставки одного только министра финансов, а теперь — час расплаты для всей правящей элиты. После себя они оставляют только руины некогда процветающей страны.

«Экономика Германии растет слишком медленно по сравнению с международными стандартами. И это правда», — подчеркнул Шольц.

И каждый в зале считал своим долгом оттоптаться на уходящем канцлере. Первым же в атаку пошел член Бундестага Германии Фридрих Мерц, которого считают наиболее вероятным сменщиком Шольца.

«Они (Шольц и его правительство) оставляют Германию в состоянии одного из крупнейших экономических кризисов в послевоенной истории», — отмечает Мерц.

Обычно непримиримые левые и правые тоже сошлись в едином порыве выдать Шольцу увесистую пощечину.

«Олаф Шольц был самым плохим канцлером в истории ФРГ. Сегодня республика переживает глубочайший и серьезный экономический, финансовый, энергетический и миграционный кризис», — сказала член Бундестага Германии Алиса Вайдель.

«Сегодняшний день знаменует собой бесславный конец правительства, которое заметно и устойчиво ухудшало жизнь Германии. Тысячи людей теперь боятся за свою работу и за свое будущее», — отметила глава партии ССВ Сара Вагенкнехт.

Авторитет страны, которая привыкла быть примером стабильности, действительно подорван. Многомиллиардная дыра в бюджете, забастовки рабочих, усугубляющаяся деиндустриализация по всем ключевым отраслям.

Неутешительные итоги Шольца подводит издание Bloomberg.

«Высокие цены на энергоносители и падение экспорта привели к тому, что немецкие домохозяйства стали беднее на аж 2500 евро, и этот спад грозит стать необратимым», — указали в материале.

В немецкой политике безусловно знаковое событие. Последний раз такое было 20 лет назад, еще во времена канцлера Герхарда Шредера, с одной лишь поправкой — нынешнее развалившееся правительство называют самым непопулярным в принципе за всю историю страны.

Это только формально президент еще не одобрил ни роспуск парламента, ни отставки министров, но предвыборная компания стартовала. Расклад политических сил на сегодня такой: на первое место проходят наследники Ангелы Меркель — христианские демократы со своим кандидатом на пост канцлера Фридрихом Мерцем, за ними, сенсационно на втором месте, могут оказаться правые из партии «Альтернатива для Германии», на третьем, скорее позорном, чем почетном, — нынешние правящие социал-демократы, которые вновь делают ставку на Шольца. Но и «Зеленые» пока имеют шансы на возвращение во власть.

Хотя, по большому счету, в Германии борьба будет разворачиваться между двумя лагерями: партией войны и партией мира. И, к слову, Фридрих Мерц, который уже успел совершить свой предвыборный тур в Киев, относится вовсе не к числу «мирных голубей».

«Мерц ждет не дождется, как бы ему стать канцлером, как можно раньше получить доступ к ракетам Taurus и запустить их на Москву руками Зеленского, который хочет продолжать отправлять на войну десятки тысяч молодых людей», — высказался беспартийный депутат Бундестага Роберт Фарле.

Выходит, что, оставаясь крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, Германия приносит в жертву только собственное благополучие. И еще одна злая ирония судьбы: дата, на которую назначены досрочные выборы — 23 февраля, буквально в День Советской Армии.