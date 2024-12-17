Есть убитые и раненые: в США школьница расстреляла одноклассников и учителей
В США ученица устроила стрельбу в школе
Фото, видео: Reuters/Cullen Granzen; 5-tv.ru
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Стрельбу устроила ученица одного из образовательных учреждений в штате Висконсин.
Два человека стали жертвами стрельбы в американской школе. Еще шестеро получили ранения.
Трагедия произошла в христианском образовательном учреждении в штате Висконсин. Подозреваемая — одна из учениц — открыла огонь по своим одноклассникам и учителям, а после, предположительно, покончила с собой. Полиция обнаружила ее тело на месте преступления.
Мотивы нападавшей пока неизвестны. Власти сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Новосибирске старшеклассники выстрелили из сигнального пистолета в школьника, который заступился за младшего брата.
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