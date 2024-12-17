В России начался отбор для участия в исследовании вакцины против рака

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Минздрав: начался отбор для участия в исследовании вакцины против рака

Фото, видео: 5-tv.ru

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В основе препарата вирусы, которые активируют иммунитет для самостоятельной борьбы с опухолью.

Сегодня начался отбор добровольцев для участия в клиническом исследовании инновационной российской вакцины против рака.

Как уточнили в Минздраве, подать заявку могут пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии. Кроме того, кандидаты должны быть совершеннолетними, но не старше 75.

Этот препарат — полностью отечественная разработка. Над ней трудились ученые Национального медицинского центра радиологии Минздрава и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта. Вакцина успешно прошла все доклинические испытания. Эти этапы длились несколько лет.

В основе препарата четыре непатогенных вируса, которые способны уничтожать злокачественные клетки. Они активируют иммунитет таким образом, что он самостоятельно начинает бороться с опухолью, вплоть до полного ее уничтожения.

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