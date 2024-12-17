На прямую линию с Путиным поступило порядка 1,3 миллиона обращений
Позвонить президенту РФ можно будет вплоть до окончания эфира.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru
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Почти 1,3 миллиона обращений поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
В числе самых популярных тем по-прежнему здравоохранение и социальная сфера, в том числе помощь семьям военнослужащих.
Принимают звонки граждан операторы колл-центра. Также направить свой вопрос можно через СМС и официальные страницы в соцсетях. И на многие сообщения поступает незамедлительная реакция.
Кстати, все способы связи будут доступны вплоть до окончания эфира. Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится уже в четверг, 19 декабря, в полдень по московскому времени.
«Итоги года с Владимиром Путиным» Пятый канал покажет в прямом эфире.
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