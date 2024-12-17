«Очень важно»: Патрушев призвал законодательно урегулировать вопрос со строительными отходами

За последние четыре года в России утвердили 88 правовых актов, касающихся этого вопроса.

Работу над законопроектом по вопросу обращения со строительными отходами обязательно надо завершить. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

«Действующим законодательством не урегулирован вопрос обращения со строительными отходами. Законопроект подготовлен сенаторами и депутатами. Безусловно, учитывая масштабы строительства, которое сегодня ведется по всей стране, это очень важное направление», — добавил он.

Серьезная работа была проведена на протяжении последних четырех лет в сфере обращения с отходами: в России утвердили 88 правовых актов.

Патрушев также заявил о 19 приоритетных нормативно-правовых актах, находящихся сейчас в проработке. Один из них предлагает отнести компостирование к утилизации. Другой документ позволит регионам обязать операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) создать и содержать контейнерные площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев оценил ход реализации реформы обращения с отходами в РФ. В стране есть регионы с неплохими результатами, но не все ответственно подходят к этому делу.

Как напомнил Патрушев, президент России Владимир Путин обозначил в своем указе в мае следующую цель: к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку мусора, до половины снизить полигонное захоронение и вовлекать минимум четверть отходов во вторичный оборот. Для этого нужно ввести мощности по обработке свыше 20 миллионов тонн и утилизации почти 17 миллионов тонн ТКО.