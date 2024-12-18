Уже со всем необходимым: жителям Мариуполя вручили ключи от новых квартир

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Жителям Мариуполя вручили ключи от новых квартир

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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До Нового года новоселами станут более 600 семей.

Жители Мариуполя продолжают получать ключи от новых квартир взамен утраченных в ходе боевых действий. До Нового года новоселами станут более 600 семей.

В домах все сделано для комфорта их жителей. На прилегающей территории — благоустроенные прогулочные и парковочные зоны, а также современные детские и спортивные площадки. А квартиры выдают уже с внутренней отделкой, необходимой сантехникой и оснащенными кухнями с электроплитами.

Это уже не первые новоселы. В Мариуполе построено почти 50 жилых домов на три тысячи квартир.

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