Ковальчук о развитии атомного ледокольного флота России: «Нет аналогов в мире»

Президент Курчатовского института отметил активную работу РФ в Арктической зоне.

России необходим комплексный проект по развитию Арктической зоны. Об этом заявил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, этого требуют геополитические реалии. Запад активно пытается оттеснить Россию, проводя политику сдерживания в этом регионе.

Перед нашим государством сейчас стоят важнейшие задачи. Это ускорение экономического и инфраструктурного освоения Арктики, сохранение контроля над северными территориями, в том числе шельфом и Северным морским путем.

«Военную активность стран-членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе. Предпринимаются попытки обсуждения арктических проблем без нашей страны. В этих условиях Арктическая зона России все более становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности», — сказал Патрушев.

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» отметил, что работа в Арктической зоне активно ведется. И у России в этом огромный потенциал. Михаил Ковальчук напомнил, что наша страна — единственная, кто имеет собственный атомный ледокольный флот.

«Сегодня мы успешно развиваем этот уникальный, не имеющий аналогов в мире опыт. Вводятся в строй новые серии ледоколов 2220. Это уже выстроены „Арктика“, „Сибирь“, „Урал“, „Якутия“, „Чукотка“, „Ленинград“ на стапелях двигаются, дальше делается новый тип ледокола „Лидер“, совсем более сложный. Дело в том, что у вас налево лед — до 2,5 метров, а направо до четырех, поэтому нужен другой ледокол», — объяснил Ковальчук.