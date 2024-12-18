Снег на моей голове: перхоть может возникнуть в результате излишней гигиены

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Дерматолог Каминская: частое мытье головы провоцирует возникновение перхоти

Что провоцирует появление перхоти

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач рекомендует не выбирать уходовую косметику для волос, содержащую спирт.

Частое мытье кожы головы может спровоцировать появление перхоти. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-дерматолог Екатерина Каминская.

По словам специалиста, если перестараться с процедурами для волос, то существует риск спровоцировать повышенную выработку кожного сала, а, значит, — развитие патогенных микроорганизмов и перхоти. Такой же эффект может возникнуть, если наносить бальзамы и маски на кожу головы. 

Но это не значит, что нужно забывать о соблюдении правил личной гигиены. 

«Накопление кожного секрета приводит к развитию дрожжей Malassezia в микробиоме кожи, которые могут провоцировать образование перхоти», — пояснила дерматолог.

Не забывайте правильно подбирать уходовую косметику. Те средства, что содержат спирт, иссушают кожу головы, уверена Каминская.

Кроме того, стресс, что провоцирует выброс кортизола, вызывает воспаление и выработку кожного сала. А продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров создают дисбаланс микробиома кожи, волос и фолликулов. Все это также прямой путь к перхоти.

Для лечения врач советует шампуни с содержанием пиритиона цинка и кетоконазола. Можно также использовать масло чайного дерева и средства с салициловой кислотой. Помогают и профессиональные пилинги.

Ранее 5-tv.ru писал о трех важных шагах по уходу за волосами зимой.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

21:27
«Обожаю оливьешку!» — как Ани Лорак планирует отметить Новый год
21:11
«Это лучший выход»: как ВС РФ вынуждают ВСУ сдаваться в плен под Кураховом
20:58
Первая жертва появилась после аварии двух поездов под Мурманском
20:53
Снег на моей голове: перхоть может возникнуть в результате излишней гигиены
20:37
Последняя в этом году: когда ждать магнитных бурь
20:21
«Дешевый пиар»: Олег Майами прокомментировал поведение Анны Хилькевич

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год