Принято 233 закона: как Госдума завершила осеннюю сессию

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Володин заявил о реализации Послания президента на 84,3%

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Седьмая сессия Госдумы стартовала 3 сентября и продлится по 29 декабря 2024 года

План реализации послания президента Федеральному Собранию выполнен на 84,3%. Итоги года подвели сегодня в Госдуме.

Из 89 пунктов исполнены 75. Безусловным приоритетом остается поддержка участников спецоперации и их семей. В этой части в 2024-м было принято 33 закона. В том числе, направленных на решение жилищных проблем, а также на расширение льгот и трудовых гарантий.

Активная работа идет и по поддержке семей с детьми. В частности, одобрены документы о погашении части ипотеки при рождении третьего ребенка и об увеличении налогового вычета на второго и последующих детей.

Всего за год принято 564 федеральных закона, 233 — в осеннюю сессию. При этом 22% из них — социально значимые.

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