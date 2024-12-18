Вы бы не хотели найти это под елкой: стоит ли дарить настоящую змею на Новый год

Спрос на экзотичных питомцев повысился.

В качестве подарка на Новый некоторые дети (да и взрослые тоже) просят в подарок змею. Дарить рептилию — плохая идея, объяснила ветеринарный врач-герпетолог Мария Бойцова в беседе с KP.RU.

По словам эксперта, никакое животное не годится для подарка. В частности, змеи. Некоторые из них хорошо чувствуют себя во влажном пространстве, другим для жизни необходим песок. Минимальный набор для жизнедеятельности такого питомца стоит недешево: террариум, термоэлементы и множество других вещей, без которых нельзя обойтись.

Дарить змею ребенку — еще более безрассудно. Возиться с питомцем детям быстро надоест и эта обязанность перейдет к родителям. Эксперт сомневается, что многие из них готов кормить подопечного живыми цыплятами и мышами.

Стандартный медосмотр змеи обойдется в районе десяти тысяч рублей. Чтобы накормить змею, хватит 4-6 мышей или цыплят в месяц. На то, чтобы отладить режим дня питомцу и работу приборов в террариуме, потребуется время, однако после этого можно будет оставлять питомца одного — но лишь на непродолжительное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России начался ажиотажный спрос на змей.