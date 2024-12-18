Италия начала закупать СПГ у России

«Газпром» отправил в порт Ливорно первую партию с терминала «Портовая» в Ленинградской области.

Принципы европейской солидарности проиграли здравому расчету: Италия стала закупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. Морской газовоз Cool Rover энергетической компании «Газпром» впервые доставил в порт Ливорно партию газа с СПГ-терминала «Портовая», что в Ленинградской области. Об этом сообщается в материале Reuters со ссылкой на данные LSEG (London Stock Exchange Group, группе принадлежит Лондонская биржа. — Прим. ред.).

Поставка состоялась спустя считанные дни после введения Еврокомиссией (ЕК) новых санкций против «Газпрома» в рамках борьбы с российским топливом, которое все еще остается одним из самых востребованных во всей Европе. К примеру, по итогам сентября РФ обеспечила почти четверть европейского рынка и вышла на первое место, второе досталось Алжиру, а третье — Соединенным Штатам.

Еврокомиссия призывает заменить российский СПГ более дешевым американским. В июне Евросоюз (ЕС) наложил на Москву очередные ограничительные меры, включающие запрет на любые операции по реэкспорту через его территорию в третьи страны. По истечении девяти месяцев переходного периода он вступит в силу. Как сообщал 5-tv.ru, еще в ноябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к полному отключению поставок газа из России.