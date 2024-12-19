Европу устраивает и нынешнее положение киевского актера. Сейчас уже понятно, что в руках еврочиновников он — и оружие, и разменная монета, и козел отпущения, на которого можно списать все грехи. И по мнению европейского обозревателя «Известий» Виталия Чащухина, президентом* Украины Владимиром Зеленским пользуются все, кто имеет доступ к телу.

Кульминация европейской неопределенности: не дожидаясь прихода Трампа, в НАТО спешно сколачивают свой собственный антироссийский фронт. И снова — с украинцами на передовой. Но в теме ли президент Франции Эммануэль Макрон, о каких именно союзах идет речь? Они с Зеленским даже не похлопывают, а поглаживают друг друга по плечу. Вот уж действительно неформальный саммит.

В сборе все, кто поддерживают самый жесткий курс и дальнейшую эскалацию. А это лидеры всех ведущих стран ЕС, включая уже потерпевших политическое поражение — не только Францию, но и Германию (хоть и все более осторожную в своих заявлениях).

«Мы должны поддерживать Украину и всегда предотвращать эскалацию конфликта между Россией и НАТО. Это именно та проблема, которой я здесь занимаюсь», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В действительности за спиной у избранного президента США заявляется о дальнейшем укреплении военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины. Европа берет теперь Зеленского в свои удушающие объятия, бросая новый вызов Кремлю и самолично вступая в гонку вооружений.

«В центре нашего внимания — вопрос обеспечения наилучших условий для начала мирных переговоров. Это означает, что сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать наличие противовоздушной обороны и других систем вооружения», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

И это они по итогам переговоров цинично продолжают называть «подготовкой к миру». В Германии может прийти ярый сторонник усиления поддержки Украины, а Евросоюз уже с января собирается выплачивать Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро. Но вовсе не из своих средств, а от доходов от замороженных российских активов.

О переходе на военные рельсы снова заявляет и немецкий министр обороны, ранее предупреждавший о неминуемом прямом столкновении России и НАТО в ближайшие пять лет. В ФРГ принят даже отдельный бункер-план по открытию бомбоубежищ.

«Нам нужен бундесвер, который может выполнять свою основную миссию. Бундесвер, который оснащен достаточным количеством персонала, финансовых ресурсов и необходимым оборудованием», — заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

Поляки тоже в «полной боевой готовности» — вместе с американским послом вовсю переводят западные системы ПРО на оперативное дежурство.

«Польша стала первой страной в мире, которая достигла начальной оперативной готовности интегрированной системы боевого управления», — сказал посол США в Польше Марк Бжезинский.

«Эти системы позволяют эффективно противостоять тысячам атак и обеспечивать надежную защиту», — добавил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Но защита или все же нападение? Спецпосланники пока еще действующей американской администрации до сих пор позволяют себе рассуждать и о членстве Украины в НАТО.

«Возможно, это произойдет в 2025 году», — так Майкл Карпентер, спецпомощник президента США и старший директор европейского направления Совета нацбезопасности США ответил на вопрос о том, будут ли внесены какие-либо изменения в формулировку приглашения Киева в НАТО до того, как действующий президент США Джо Байден покинет свой пост.

Вот только единства, и тем более компромиссов, даже европейских членов НАТО по этому вопросу как не было, так и нет. Самим бы выстоять! Тем более, не только европейские войска, но и сама помощь Украине уже выглядит потешно: буквально в преддверии Рождества, кроме шуток, киевский зоопарк получил «гуманитарку» от Германии и Австрии. Вот и у Зеленского уже напрямую спрашивают в интервью французскому изданию Le Parisienne, не хочет ли он снова заняться стендапами и побыть комиком. Вызывать улыбки у него получалось лучше всего.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.