Аида Гарифуллина выступила в Большом зале Московской консерватории

Билеты на ее концерты раскупают едва ли не быстрее, чем на знаменитого «Щелкунчика». На сцене Большого зала Московской консерватории имени Чайковского с аншлагом прошел концерт заслуженной артистки России — Аиды Гарифуллиной.

В сопровождении симфонического оркестра оперная Дива исполнила всемирно известные произведения. (КАМ3) За несколько минут до выступления с ней побеседовала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

К выходу на эту сцену музыканты продолжают готовиться до последних минут, даже уже по дороге, на лестнице.

Каждый хочет соответствовать главной звезде вечера. Аида Гарифуллина тоже подготовилась — выбрала самые популярные произведения. Так, чтобы еще и настраивали на приближающиеся праздники. Как музыка Верди.

Неслучайным оказался и выбор сцены Московской консерватории.

«Этот зал для меня особенный и на самом деле самый любимый в Москве. Надеюсь, никого не обижу. Восхитительная акустика, в которой даже не нужно напрягать звук. Здесь он просто летит», — рассказала Аида Гарифуллина, заслуженная артистка РФ и Татарстана.

Все билеты на этот концерт проданы. Зрители ждали звезду с мировым именем, голос которой звучит только на лучших площадках.

«Голос необыкновенный. И достаточно редкий концерт. на „Щелкунчика“ сейчас попасть легче, чем на Аиду, поэтому мы здесь», - рассказала зритель Юлия Подолина.

Ее действительно сложно застать в Москве. Аида Гарифуллина много гастролирует. Она не раз пела с мэтрами: Пласидо Доминго и с Андреа Бочелли.

Для концерта в Москве она тоже подготовила несколько дуэтов. Тенор Карлен Манукян перед своим выходом очевидно нервничает, борется с прической. Но волнение уходит, стоит им оказаться рядом на сцене.

«Сопрано должно уметь захватывать публику своей женственностью. И вот у нее в голосе вся эта женственность передается. И естественно это захватывает все сердца публики, а в особенности мужчин, конечно», — считает Манукян.

В какой-то момент случается неожиданное: оркестр еще играет, а солисты внезапно уходят — и допевают свой отрывок из «Богемы» Пуччини уже за сценой. Искушенный зритель такой ход оценил.