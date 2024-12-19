До сих пор в строю: легендарный танк Т-34 отмечает день рождения

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Легендарный танк Т-34 отмечает день рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Маргарита Матвеенкова; 5-tv.ru

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Эта боевая машина была принята на вооружение Красной армии ровно 85 лет назад.

Ровно 85 лет назад на вооружение Красной армии был принят, пожалуй, самый известный танк — легендарный Т-34. Во время Великой Отечественной войны он стал настоящим кошмаром для Вермахта и, безусловно, очень сильно приблизил Победу. Позднее, на Международном военном форуме в Брюсселе, его и вовсе признали лучшей боевой машиной всех времен и народов.

Основная заслуга в этом принадлежит гениальному конструктору Михаилу Кошкину, который отдал своему детищу всего себя без остатка и умер от пневмонии после того, как во время испытаний помогал вытаскивать Т-34 из холодной воды.

Его дело продолжили уже ученики. Но главные достоинства боевой машины были заложены уже тогда — максимально простая конструкция, а также новаторский для своего времени угол наклона брони, мощность пушки и дизельный двигатель. Более того, несмотря на почтенный возраст, Т-34 даже сегодня числится в армиях нескольких стран.

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