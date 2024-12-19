Самолет Ан-2 пропал на Камчатке
Борт осуществлял коммерческую перевозку.
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самолет Ан-2 пропал на Камчатке, борт осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково-Оссора. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице «Вконтакте».
Сейчас связи с пилотами нет. По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с Ан-2 прервалась.
Как сообщил источник 5-tv.ru, на борту пропавшего с радаров самолета находились два члена экипажа и один пассажир. На борту также был 800-ктлограммовый груз.
Воздушное судно принадлежит ООО «ФАЕРАВИА».
85%
-0.22 108.51
0.17
Нашли ошибку?