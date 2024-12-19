Самолет Ан-2 пропал на Камчатке, борт осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково-Оссора. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице «Вконтакте».

Сейчас связи с пилотами нет. По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с Ан-2 прервалась.

Как сообщил источник 5-tv.ru, на борту пропавшего с радаров самолета находились два члена экипажа и один пассажир. На борту также был 800-ктлограммовый груз.

Воздушное судно принадлежит ООО «ФАЕРАВИА».