Около двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным

На «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным поступило уже около двух миллионов обращений. В колл-центре, куда поступают все вопросы, кипит работа — 50 тысяч звонков в сутки. И чем ближе к прямому эфиру, тем их становится больше. В самой гуще событий находится корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В колл-центре самая горячая пора. До начала прямой линии осталось совершенно немного. Огромное количество сообщений обрабатывает впервые искусственный интеллект. Он анализирует и классифицирует их по темам, регионам, возрасту, полу. Звонки принимают студенты факультета журналистики Запорожской, Курской и Белгородской областей, участники СВО и представители «Народного фронта».

«Здравствуйте. Я из Донецкой народной республики, город Новоазовск. Позвонила замечательная женщина — очень зацепило меня ее обращение, оно такое тепло. Она заметила, что наш президент Владимир Владимирович Путин, приезжая на какие-либо различные встречи, в плохую погоду — без шапки. И она попросила беречь его голову, потому что он очень важный для нас человек, и она ему очень доверяет», — рассказал представитель молодежного крыла Народного фронта Никита.

Вот такие просьбы поступают в центр обработки сообщений. Некоторые проблемы решаются еще до начала прямой линии — люди просят установить детскую площадку, отремонтировать клубы, школы, детские сады или помочь в проведении операции. Некоторые животрепещущие темы прозвучат уже через несколько часов, их озвучат лично президенту.

«Если говорить о тех, которые мне больше всего запомнились — это, например, банк милосердия. Предложение от жителя России, который озвучил идею с каждых десяти тысяч рублей зарплаты, чтобы автоматически 100 рублей отправлялись в некий фонд благотворительный, из которого решались бы все злободневные вопросы, касающиеся, например, дорогостоящего лечения. В топе, конечно, в этом году, вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции. Ну, я думаю, не надо объяснять почему. Традиционно вопросы, которые касаются пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и так далее», — отметил представитель Народного фронта.

Популярным способом обратиться к главе государства традиционно стали телефонные звонки. Чуть меньше обратившихся отправили СМС или ММС. Также вопросы приходят через соцсети и специальные приложения. «Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в 12 часов по московскому времени. Зрители Пятого канала увидят все в прямом эфире.