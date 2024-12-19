Самая ожидаемая сказка: в Сети появился первый тизер «Буратино»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

Первый тизер «Буратино» появился в Сети

Фото, видео: Кадр из к/ф «Буратино», реж. Игорь Волошин.

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Папу Карло сыграл в картине актер Александр Яценко.

Компания «НМГ Кинопрокат» представила первый тизер самой ожидаемой сказки 2026 года — «Буратино». Это экранизация книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Режиссером картины стал Игорь Волошин.

Любимая сказка детей и взрослых выйдет в кинотеатрах 1 января 2026 года.

Фильм расскажет о мастере папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключик, исполняющий желания. А оно у одинокого мужчины одно — он мечтает о сыне. Так из ожившего полена Карло создает деревянного мальчика, которому дает необычное имя — Буратино. Ребенку предстоит пережить много приключений.

Буратино сыграет юная звезда Виталия Корниенко. С помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы и получился живой деревянный человечек. Папу Карло сыграет актер Александр Яценко, Карабаса-Барабаса — Федор Бондарчук. Мальвину сыграет Анастасия Талызина, а Артемона — Марк Эйдельштейн. Лиричным Пьеро станет Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев.

«Фильм „Буратино“ — это абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого. А при помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство», — отметил режиссер картины Волошин.

В картине прозвучат легендарные мелодии композитора Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для советского телефильма 1975 года, который работает над музыкальным оформлением нового «Буратино» Игоря Волошина.

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