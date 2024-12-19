«Состояние тяжелое»: Анна Седокова еще неделю пробудет в больнице

Экс-супруга певицы нашли мертвым в столичном хостеле вскоре после официального развода с артисткой.

Певица Анна Седокова находится в тяжелом состоянии в больнице после известия о смерти ее бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. В медучреждении она пробудет еще неделю, сообщила aif.ru ее агент Анна.

«Анна в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице», — заявила она.

Янис Тимма был найден на этой неделе мертвым в одном из хостелов в центре Москвы. Предполагается, что 32-летний баскетболист покончил с собой. Известно, что он тяжело переживал развод с Седоковой и предпринимал попытки примириться с ней, но безуспешно. За неделю до трагедии, 9 декабря, пару развели после четырех лет брака.

За день до смерти Яниса Анна отмечала 42-летие. Тимма трогательно поздравил ее, опубликовав совместный ролик в социальной сети. У баскетболиста остался маленький сын от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Седокова оплатила похороны бывшего мужа Тиммы.