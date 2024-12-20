Странные движения: на концерте Витаса в Китае случился скандал

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Витас странно вел себя на концерте в Китае

неадекватное поведение витаса возмутило зрителей

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Одни фанаты обвиняет певца в употреблении запрещенных веществ, другие — оправдывают усталостью.

Витас вел себя максимально странно на концерте в Китае: неестественно дергал головой и плечами, странно вглядывался в толпу, сообщает  Фанаты предположили, что причина такого поведения — запрещенные вещества.

Так, например, после выступления Глюкозы в Красноярске, наркологи сошлись во мнении, что певица находилась в состоянии наркотического опьянения. Девушка же яростно доказывает, что такой эффект дали антидепрессанты, которые она принимает из-за сложного периода в жизни. Репутация Натальи была сильно испорчена. Витаса настигли схожие последствия — громкие обвинения в употреблении и негодование поклонников.

Но не все кидаются обвинениями в сторону певца. Странные движения Витаса преданные фанаты списали на усталость. Это может быть правдой, ведь перед Новым годом расписание артистов очень плотное, а долгий перелет до Китая отнял много сил. Концерт там — далеко не первый в этом году. До него были корпоративы. Плотный график и отсутствие отдыха могли дать результат в виде странного поведения во время концерта. Откуда взять силы на танцы, если столько работаешь?

После долгого перерыва в деятельности Витас впервые вышел на сцену в Детском музыкальном театре юного актера. Тогда зрители были шокированы его внешним видом — он набрал в весе и заметно постарел. Возможно, на внешний вид певца также повлиял плотный график.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Витас превратился в Мэттью Перри.

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