В кинопарке «Москино» пройдет премьера представления «Соборная площадь»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

Зрителей ждут трехмерные проекции, современные танцы, исторические костюмы и увлекательный сюжет.

В кинопарке «Москино» пройдет премьера представления «Соборная площадь»

Фото: mos.ru

В субботу, 21 декабря, в кинопарке «Москино» пройдет премьера представления «Соборная площадь». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Показы «Соборной площади» будут проходить каждые выходные и праздничные дни вплоть до 23 февраля. Гости кинопарка увидят эпоху Смутного времени через трехмерные проекции с использованием новейшего светового оборудования. В представлении также примут участие известные актеры.

«В нашем представлении „Соборная площадь“ мы соединяем эти направления — театр и мультимедиа. Сегодня столица активно развивает кинопарк „Москино“ не только как площадку для съемок фильмов, клипов, рекламы, но и как новую точку притяжения для гостей и жителей города. А это значит, что здесь нужны яркие события», — сообщил режиссер «Соборной площади» Эдуард Бояков.

Представление является интерактивным, зрители, вместе с современной девочкой Мотей, главной героиней, смогут посетить различные русские города Смутного времени, а три человека из зала будут выбраны в качестве ее помощников.

Путешествие в другую эпоху будет длиться 60 минут, за это время посетители смогут с головой погрузиться в эпоху и узнать об истории России что-то новое. Эффекты дополненной реальности с 3D-проекциями смогут более ярко показать все происходившие в Смутное время события.

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