Депутат Госдумы Артур Таймазов и благотворительный фонд «Возрождение» передали спасателям из Курской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), две машины марки УАЗ, беспилотники и противодронные ружья.

«Главное управление (ГУ) МЧС по Курской области сегодня выполняет колоссальную работу для защиты нашей родины, спасают жителей Курской области, помогают раненым бойцам, ведут огромную работу», — отметил Таймазов.

Начальник ГУ МЧС РФ по Курской области Иван Лунев заявил, в свою очередь, что полученное оборудование позволит обезопасить спасателей, выполняющих свою работу на линии боевого соприкосновения, от вражеских беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.