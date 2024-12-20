СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Срочная новость 1 133 0

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Рыльску

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте после обстрела ВСУ города Рыльск в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ („Террористический акт“)», — отмечается в сообщении ведомства.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску 20 декабря, намеренно атаковав гражданские объекты. По предварительной информации, в результате обстрела погибли мирные жители. Точное число жертв и пострадавших уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетой Storm Shadow. Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты, кроме одной Storm Shadow.

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СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску

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