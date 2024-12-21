«Возможно, Байден умер»: такое предположение высказал Илон Маск

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 40 0

Илон Макс считает, что Джо Байден мог умереть

Возможно Байден умер: такое предположение высказал Илон Маск

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Жители США не могут дождаться окончания срока полномочий нынешнего президента.

Илон Маск начал выражать сомнения по поводу здоровья Джо Байдена. Об этом миллиардер сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Байден жив вообще? Кто-нибудь его видел в последнее время?», — написал Маск.

Такой ироничный комментарий он оставил в ответ на пост девушки, утверждавшей, что Байден занимается лишь «разграблением национальной казны».

Но кроме этого, Байден также нарушает законы своей страны. Совсем недавно он помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в коррупционных преступлениях и незаконном хранении оружия. Текущий президент подчеркнул, что не оказывал влияния на «несправедливое преследование» и судебные разбирательства.

Он связывает проблемы своего сына с их семейными связями и спекуляциями со стороны политических противников. И, по его словам, вся ответственность лежит на политике, а не на чем-то другом.

Однако возникает вопрос, почему дети Дональда Трампа и Барака Обамы не стали объектами подобного преследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин прокомментировал помилование Байденом сына-коррупционера.

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