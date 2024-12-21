Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электричества

Власти республики заявляют о приближении гуманитарной катастрофы.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Власти Абхазии запросили у России гуманитарную поставку электроэнергии. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в своем обращении к народу.
«Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру — Российской Федерации — с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии», — сказал он.
По его словам, политический кризис в республике и приостановка программ российской помощи привели к серьезным последствиям, в том числе коллапсу энергетической системы. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой, заявил Гунба.
С 11 декабря на всей территории Абхазии была прекращена подача электроэнергии из-за остановки работы Ингурской ГЭС. Во избежание дальнейших перебоев в электроснабжении власти ввели новый график подачи электроэнергии в дневное время. Свет в республике начали подавать два раза в день по одному часу 24 минуты и беспрерывно с 21:00 до 7:00.
Проблемы с подачей электричества в Абхазии начались 1 ноября. Дефицит электроэнергии вызвал низкий уровень воды на плотине ИнгурГЭС. Тогда «Черноморэнерго» сократило подачу электричества до пяти часов в день.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой вернуть приостановленные в сентябре социальные выплаты в республике.
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