Немцы хотят мира с Россией: жители Германии протестуют против сложившейся диктатуры

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 28 0

Жители Германии протестуют против сложившейся диктатуры

Фото, видео: Reuters/Christian Mang; 5-tv.ru

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У немцев нет возможности вмешать изменить сложившуюся ситуацию в стране.

Жителей Германии не устраивает сложившаяся модель демократии в стране. Как местные рассказали корреспондентам 5-tv.ru, у них нет возможности остановить Олафа Шольца или сложившуюся диктатуру, которая также направлена против дипломатических отношений с Россией, а это в свою очередь может спровоцировать третью мировую войну.

«У нас нет опросов, мы не можем проводить референдумы на федеральном уровне. Мы не можем защитить себя только от наших политиков. Основной закон — это не конституция, хотя он таковой считается», - заявил местный.

Мужчина добавил, что основной закон игнорируется и правоохранительными органами, что окончательно распускает руки местному правительству. Это подтверждает другая местная жительница.

«Если вы оскорбляете политиков, то в шесть утра вам вышибут дверь и обыщут ваш дом. Все идет в очень плохом направлении к диктатуре. Это печально, что происходит здесь в Германии. Погибают маленькие дети. Да, с Германией покончено из-за политики этого преступного правительства, и я надеюсь, что все они когда-нибудь будут привлечены к ответственности, потому что у всех этих политиков руки в крови. Мы должны избавиться от них, они должны исчезнуть. И я тоже хотела бы мира с Россией, мы не хотим третьей мировой войны, и большинство немцев так думает, поверьте мне, я в этом уверена», — подтвердила женщина.

Все проблемы немцы видят в политике «преступника» Шольца и правительства. Жители искренне надеются, что всех виновных в бедах Германии приведут к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шольца освистали во время поездки в Магдебург.

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