«Проваливай!»: Шольца освистали во время поездки в Магдебург

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Олафа Шольца и Нэнси Фрезер освистали во время поездки в Магдебург

Фото, видео: Reuters/Christian Mang; 5-tv.ru

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Канцлер приехал осмотреть место совершения теракта и был встречен агрессивно настроенной толпой.

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, где накануне произошел теракт на рождественской ярмарке.

На опубликованных в сетях кадрах видна толпа горожан, которые освистывают идущих к месту трагедии канцлера и министра внутренних дел Нэнси Фезер. Во всеобщем гуле неодобрения слышны выкрики: «Проваливай!».

Накануне на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге произошел теракт, в ходе которого, по данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, погибли один несовершеннолетний и один взрослый.

В свою очередь Bild сообщил о четырех погибших и 41 тяжелораненом в результате теракта. Еще 86 человек, по данным издания, госпитализированы с травмами, 78 — с легкими ранениями.

Немецкое правительство квалифицировало происшествие как теракт. В его совершении подозревается 50-летний медицинский специалист родом из Саудовской Аравии, проживающий в Германии более 15 лет.

Журнал Der Spiegel идентифицировал подозреваемого как Талеба А. — врача, специализирующегося на психиатрии и психотерапии. Ранее он не был замечен в связи с террористами, в полиции считают его преступником-одиночкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в немецком Магдебурге мужчина на арендованной машине въехал в толпу на рождественской ярмарке.

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