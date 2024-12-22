Очередную пенсионерку-поджигательницу банкоматов задержали в Петербурге

Возможно, она действовала по указанию западных кураторов.

В Петербурге задержали 68-летнюю пенсионерку, которая несколько часов назад подожгла банкомат в отделении банка. Информацию об этом рассказывает местное ГУ МВД России. Пироманка, вероятно, как и предыдущие поджигатели, действовала по указанию западных кураторов.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что женщина поджигает денежный банкомат с помощью легковоспламеняющейся жидкости, после чего происходит сильный взрыв. Инцидент произошел в Красноармейском районе Санкт-Петербурга.

За последние несколько дней в Петербурге произошла серия координированных поджогов различных объектов инфраструктуры. Предположительно, всех поджигателей контролировали из-за рубежа.

Как заявляется МВД региона, всех пироманов задержали. В данный момент они находятся под стражей до выяснения всех обстоятельств. Им грозит серьезная уголовная ответственность в виде штрафа или заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге ввели дополнительные меры антитеррористической безопасности. Беглов заявил, что вся ситуация находится под контролем.