Выбраться из ямы: многодетность станет популярной в России

Новый нацпроект поможет семьям с детьми.

Семейную тему президент продолжил на следующий день после «Итогов года» — на Госсовете. Понятно особое внимание к демографии — рождаемость падает, смертность тоже снижается, но для общего баланса этого недостаточно.

В России сокращается население. Так же, как и в большинстве развитых и развивающихся стран. Но ситуация у нас усугубляется двумя демографическими провалами — войны 1940-х годов и беспредела 1990-х годов. Причем, учитывая шаг поколений в среднем в 25 лет — эти проблемы еще и наложились друг на друга.

Сейчас семьи создают дети 1990-х, они же — правнуки 1940-х. И их очень мало. 2024 год был «Годом семьи», что-то уже удалось немного исправить, число многодетных семей выросло на семь процентов. Но этого, безусловно, мало для того, чтобы выбраться из демографической ямы.

В бюджете есть новый национальный проект, который должен сделать популярной многодетность, но для этого надо изменить и психологию, и экономику.

«Для успешного будущего России, для ее развития нас с вами, россиян, должно быть намного больше. И речь прежде всего идет об увеличении числа многодетных семей», — отметил российский президент.

Президент поручил правительству распространить льготную семейную ипотеку и на вторичное жильё, но только в городах, где мало новостроек, иначе это бы повредило строительной отрасли.

Выработать общую стратегию как спасать демографическую ситуацию, должен новый совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики» Его возглавит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко:

«Знаете, мы хотим сделать совет не из статусных людей по должностям, а привлечь реальных специалистов, демографов, которые погружены в эту проблему, учёных, экспертов, для того чтобы по полочкам разложить», — заявила Валентина Матвиенко.