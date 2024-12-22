За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 42 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, 20 дронов ликвидировали над территорией Орловской области, по восемь БПЛА — над Ростовской и Брянской, пять над Курской и один над Краснодарским краем.

К слову, на днях десять вражеских ракет сбили в Ростовской области. В результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом на улице Первомайская. Также были повреждены окна в жилом доме на улице Речная. Кроме того, фрагмент ракеты найден и на улице Карла Маркса.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД возмутились молчанием Запада после атаки БПЛА на Казань.