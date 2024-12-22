Никто не застрахован: как защитить дом в новогодние праздники

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 17 0

Для усиления безопасности перед Новым годом необходимо установить видеодомофон

Никто не застрахован: как защитить дом в новогодние праздники

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые украшения могут стать причиной несчастного случая.

В новогодние праздники обязательно нужно помнить о безопасности. Особенно внимательно стоит следить за исправностью гирлянд. О том, как защитить свой дом, «Известиям» рассказал директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин.

«Гирлянды и световые украшения создают праздничное настроение, но неправильное их использование может обернуться серьезными последствиями. Поскольку это электрические приборы, важно учитывать нагрузку на сеть, чтобы избежать коротких замыканий, а также следить за качеством продукции — использовать только исправные гирлянды с надежной изоляцией и сертификацией», — объяснил эксперт.

Если в планах провести новогодние праздники вне дома, то нужно учитывать несколько моментов: необходимо перед отъездом выключить всю бытовую технику и электронику от сети, а также убедиться, что все краны закрыты.

Для дополнительной защиты и собственного спокойствия можно установить датчики влаги под раковинами и в ванных комнатах, которые подключаются к Wi-Fi.

О защите от краж также забывать не стоит. Лучше установить в доме видеодомофон, доступные датчики дверей или полноценную систему видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Новый 2025 год обещает быть ужасным во всех смыслах.

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