«Где ваша логика?» — Викторию Боню обвинили в поддержке украинского боксера

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 44 0

Телеведущая Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика

Виктория Боня заявила, что поддерживает только Россию

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подписчики заподозрили ее в финансировании ВСУ.

Телеведущая Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

После того, как звезда выложила фото, на котором она стоит с поясом и поздравляет боксера с победой над спортсменом Тайсоном Фьюри, подписчики заподозрили ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Скандал между поклонниками и телеведущей разгорелся в один момент. 

 Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru

«Вы вроде бы недавно вернулись из России. А сейчас едете поддерживать украинского спортсмена. А как же флаг России, который Вы недавно поднимали? Где Ваша логика?», — пишут недовольные пользователи сети.

Звезда «Дома-2» не смогла терпеть негатив в свою сторону и записала видеообращение к разгневанным подписчикам. Она отметила, что любит бокс и всегда летала на разные бои по всему миру.

«Я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе. И даже в это сложное время растягиваю в горах именно флаг своей страны России! Ваши жалкие попытки сделать из меня предателя Родины просто неуместны», — подчеркнула она.

Боня удалила пост и закрыла комментарии от подписчиков, однако те все равно наши способ выразить свое негодование — сделали это через реакции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня поддержала Асти после слива интим-фото.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:32
Нетаньяху не посетит церемонию 80-летия освобождения Освенцима в Польше
18:15
Россия начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию
18:01
«Где ваша логика?» — Викторию Боню обвинили в поддержке украинского боксера
17:46
Собянин: 26 мемориальных и семь памятных досок установили в Москве в этом году
17:25
Спор разрешен? Ученые выяснили, где зародился сифилис
17:17
В результате обстрела ВСУ села в Херсонской области пострадали три человека

Сейчас читают

«Повезло, что упали в снег»: пассажиры найденного на Камчатке самолета рассказали об аварии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год