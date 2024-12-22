Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 39 0

ГПСУ: за сутки госграницу Украины на въезд и выезд пересекли 150 тысяч граждан

Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Aleksander Kalka

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Самый большой пассажиропоток — на КПП с Польшей.

За прошедшие сутки государственную украинскую границу пересекли на въезд и выезд около 150 тысяч граждан. Об этом в воскресенье сообщила Государственная пограничная служба страны (ГПСУ).

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы», — говорится в сообщении.

Госпогранслужба не уточняет, с чем связан такой рост. При этом, по данным ведомства, существенного преимущества въезда над выездом сейчас не наблюдается

Отмечается, что рост желающих выехать зафиксирован на всех участках. Самый большой пассажиропоток — на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Польшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил об утрате Украиной признаков государственности. По словам президента, Россия ведет боевые действия не против украинского народа, а против преступного неонацистского режима.

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