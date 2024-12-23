По словам пресс-секретаря президента РФ, визит в Москву был запланирован несколько дней назад.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Россию является реакцией на слова президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через территорию украинского государства. Об этом он сообщил н своей странице в Facebook**.

«Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на [слова] Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых [вариантов] транзита газа через Украину на нашу территорию», —сообщил он.

22 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Фицо. Визит главы словацкого кабмина был запланирован несколько дней назад. Ранее пресс-серктарь президента России Дмитрия Пескова, какие именно обсуждались вопросы между политиками пока неизвестно, но допустил — возможно, транзит российского газа.

Сам Фицо в итоге заявил, что обговорил с российским лидером ситуацию на Украине, возможности урегулирования конфликта, а еще — отношения между Москвой и Братиславой.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.