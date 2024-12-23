Ситуация усугубляется: угроза эпидемии птичьего гриппа повисла над Крымом

Только из одного села на несколько домов вывезли почти полсотни домашних кур и уток.

Еще одна угроза здоровью людей возникла в Крыму, где специалисты предупреждают об угрозе эпидемии птичьего гриппа. В регионе уже погибло порядка 20 тысяч особей, очаги обнаруживают и среди домашней птицы, которую экстренно уничтожают. Но поможет ли это остановить распространение инфекции, выясняла корреспондент «Известий» Анастасия Харченко

«Вот здесь вот жили — теперь нет. У нас тут мало в деревне людей, курочек мало кто держал», — отметила жительница Крыма.

Забрали всех — домашних птиц пришлось изъять в срочном порядке.

«Я сюда не заходила, потому что я не могу смотреть. Куры здоровые же были. Очень печально — мы остались без курей. Цены какие, чтобы курицу купить. Мы оба пенсионеры, — нам тяжело. Без яиц остались», — добавила женщина.

Еще совсем недавно здесь был птичий двор, сейчас — только пустые насесты. Кур отсюда забрали в один момент. Хозяева даже не успели до сих пор привести в порядок помещение.

Только из одного села на несколько домов вывезли почти полсотни домашних кур и уток. Всех их пришлось уничтожить, поскольку риск заражения вирусной инфекцией был слишком высок. Подозрения на грипп вызвал массовый падеж дикой птицы в восточной части Крыма.

Залив Сиваш — место, куда хочется приезжать. Хотя сейчас здесь находиться, мягко говоря, неприятно. Наряду с красивыми видами — птичье кладбище. Хотя территорию и расчищали, сделали это, по всей видимости, не на 100%. Гниющие трупы тут до сих пор лежат прямо рядом с жилыми домами.



Птицы прилетали сюда из-за широкой кормовой базы. По подсчетам орнитологов, летом на Сиваше было больше 50 тысяч пеганок. Но «кормушка» стала и местом массовой погибели. За последние два месяца нашли 20 тысяч мертвых особей. Их количество только продолжает расти.

«Когда ветерок был с Сиваша, вот эти ободранные перья — засыпано было ими», — рассказал житель Крыма Андрей Меньшиков.

Останки разносят и бродячие псы. Местами картина здесь больше напоминает кадры из фильма-постапокалипсиса. В 2021 году уже была похожая ситуация: птицы умирали по всему миру. Эксперты назвали ту эпидемию самой катастрофической в истории распространения вируса. Тогда и в России зафиксировали массовый мор.

«Я лично один раз за свою жизнь видела — сама туда ходила, потому что корова выходит, скотина, на Сиваш. Были мертвые птички», — отметила крымчанка.

Тогда здесь погибло пять тысяч особей. Сейчас их уже в четыре раза больше — причина та же. Если их количество продолжит увеличиваться в геометрической прогрессии, и вирус захватит и домашнюю птицу — придется уничтожить еще не одно подворье. Могут пострадать и птицефабрики. Все это может привести к дефициту продукции, увеличению цен и колоссальным затратам на компенсацию. Эксперты говорят, в этот раз вирус попал в Россию вместе с перелетной птицей.

«Это тот птичий грипп, который опасен для млекопитающих. По открытым источникам министерства сельского хозяйства США, более 700 дойного стада коров заражено птичьим гриппом. Ситуация в Крыму на контроле, но на усиленном», — председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

Пока заражены только дикие особи, но ситуация может усугубиться. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о высоком риске заражения и среди людей. Случаи «неизвестного заболевания» продолжают фиксировать почти каждую неделю.