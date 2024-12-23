Семь человек погибли в результате падения частного самолета в Мексике

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Воздушное судно рухнуло в труднодоступной лесистой местности.

В Мексике в результате падения частного самолета погибли семь человек

Фото: 5-tv.ru

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В результате падения частного самолета в Мексике погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба гражданской обороны штата Халиско, отметив — воздушное судно следовало из Ла-Парота, штат Мичоакан.

«Небольшой самолет типа Cessna 207 потерпел авиакатастрофу, упав в труднодоступной лесистой местности. По предварительным данным, погибли семь человек», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели пожар, который разгорелся после удара самолета с землей. Возгорание вскоре удалось ликвидировать. Впереди установление погибших личностей и причин авиакатастрофы. Кроме того, спасателями еще предстоит разобрать обломки самолета, чтобы подтвердить, что на борту не было других людей.

К слову, не так давно на Камчатке произошло ЧП — самолет Ан-2 пропал с радаров. По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с воздушным судном прервалась. Он совершал коммерческую перевозку груза, на борту находилось трое человек и 800 килограммов груза. Спустя три дня команду удалось найти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба Ларисы Савицкой — единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году.

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