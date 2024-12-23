Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне прибыл в Москву с необъявленным визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стала ситуация с дальнейшими поставками в страну российского газа.

С 1 января Украина прекратит транзит топлива через свою территорию, а это является прямой угрозой энергобезопасности Братиславы. Так готова ли Россия помочь своему европейскому союзнику и возможно ли это в текущих реалиях, выяснил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На протокольных кадрах встречи — короткое приветствие, после чего звук обрывается, что говорит о чувствительности переговоров. Их тема, впрочем, секретом не была. Словакия критически зависит от поставок российского газа, а они скоро могут прекратиться — режим Зеленского отказался продлевать соглашение о транзите через территорию Украины. В своей публикации по итогам визита словацкий премьер Фицо не оставляет места для трактовок.

«Моя сегодняшняя встреча была ответом президенту* Украины Зеленскому, который в четверг, отвечая на мой личный вопрос, заявил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — заявил Роберт Фицо.

Словакия в прошлом году закупила почти 3 миллиарда кубометров российского газа. Это более половины всего объема потребления страны. Кроме нее, голубое топливо по этому маршруту получают Молдавия, Австрия, Италия и Венгрия. Все последние месяцы шли переговоры о том, как сохранить транзит. Киев вроде был готов к компромиссу, пока Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе лично не объявил — поставок не будет. Явная попытка шантажировать самых несговорчивых членов Евросоюза — Венгрию и Словакию.

«Зеленский хочет указывать Словакии, что делать, на что не имеет никакого права. Мы отказались от военной поддержки Украины и предоставляем только гуманитарную помощь. Без газа и нефти из России, без российского импорта наша экономика будет уничтожена», — считает словацкий политик, лидер партии «Единство славяне» Петр Марчек.

В Венгрии тоже хорошо понимают всю опасность ситуации. Значительная часть нефти в страну поступает по трубопроводу «Дружба», он проходит по территории Украины. Недавно поставки внезапно прервались, потом возобновились.

«Очень важно, чтобы мы не отказывались от наших отношений с россиянами, особенно в энергетическом секторе. Цены стремительно растут, рынок энергоносителей скуден. Задача состоит в том, чтобы не потерпеть неудачу, не сделать хуже, чем было», — указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как Словакия, так и Венгрия могут заблокировать выделение новых траншей Украине, а то и вовсе отказаться продлевать санкции против Москвы. Приезд Фицо в Россию — четкий сигнал как Киеву, так и Западу. Вероятно, поэтому европейская и американская пресса используют столь яркие эпитеты, называя визит «редким», «неожиданным» и, наконец, «шокирующим».

Такого развития событий явно не учел и киевский геостратег, когда пытался предложить Фице взятку, украденную из российских активов.

«Зеленский спросил меня, проголосовал бы я за членство Украины в НАТО, если бы он выделил мне 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно же, сразу ответил, что никогда», — указал Роберт Фицо.

Впрочем, для главарей киевского режима все средства хороши. Энергетический шантаж там совмещают с мерами прямого действия. Причем в отношении всей формально союзнической Европы. Сюда можно отнести и подрыв «Северного потока», и удары беспилотниками по нефтепроводу «Дружба», и подготовку диверсии в самой Словакии. О ней на прошлой неделе рассказал Владимир Путин.

«Совсем недавно мне наши спецслужбы доложили о том, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты, причем это ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии. Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы», — рассказал Владимир Путин на «Итогах года».

Такая внешняя политика Киева, подкрепленная безоговорочным покровительством США, уже привела к деиндустриализации Германии, спаду производства по всей Европе, зависимости Старого Света от дорогого американского газа. В ответ из большинства европейских столиц — только молчание. Роберт Фицо, очевидно, выбрал другой путь. И его визит в Москву это наглядно доказывает.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.